La Vastese sconfitta in rimonta a Giulianova

Domenica amara per la Vastese che torna da Giulianova con una sconfitta per 2-1. I biancorossi di mister Marco Amelia non sono riusciti a capitalizzare il vantaggio ottenuto nel primo tempo rimandando così l'appuntamento con la prima vittoria stagionale in campionato. All'11 del primo tempo Dos Santos, ex di giornata, aveva sbloccato la partita su assist di Cavuoti, alla prima da titolare in serie D. Sul finire della prima frazione di gioco il Real Giulianova beneficia di un calcio di rigore ma il portiere della Vastese, Bardini, respinge la conclusione di Fioretti.

Nella ripresa, dopo pochi minuti, c'è un altro rigore per i giallorossi. Sul dischetto va di nuovo Fioretti che questa volta non sbaglia e sigla l'1-1. Due minuti dopo i padroni di casa passano in vantaggio con Barlafante che mette in rete il pallone del 2-1. Il risultato non cambia più e, al triplice fischio dell'arbitro, è il Giulianova a far festa.

La Vastese ci proverà domenica prossima, quando tornerà a giocare all'Aragona ospitando il Fiuggi, a conquistare il primo successo stagionale.

Serie D girone F - La 2ª giornata

Cattolica - Porto Sant’Elpidio 0-3

Fiuggi - Tolentino 0-1

Chieti - Pineto 2-1

Campobasso - Notaresco 1-3

Montegiorgio - Matelica 1-0

Real Giulianova - Vastese 2-1

Recanatese - O.Agnonese 4-2

Sangiustese - Avezzano 5-1

Vastogirardi - Jesina 2-2

La classifica: 6 Porto Sant'Elpidio, Recanatese, Montegiorgio; 4 Sangiustese, Tolentino, Vastogirardi, Chieti; 3 Sn Notaresco, Campobasso, Matelica, Real Giulianova; 1 Pineto, Fiuggi, Vastese, Jesina; 0 O.Agnonese, Avezzano, Cattolica.