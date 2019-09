La pista ciclabile non è più una giungla: tagliata la vegetazione che la invadeva

La pista ciclabile di Vasto Marina non è più una giungla.

Eseguito in settimana lo sfalcio della vegetazione che, in più punti, aveva invaso il percorso pedonale aperto a marzo di fianco alla ciclovia per evitare il transito promiscuo di pedoni e ciclisti sullo stesso tracciato e consentire passegguate e pedalate in sicurezza.

Era stato un lettore di Zonalocale, la scorsa settimana, a segnalare la mancanza di manutenzione proprio nei mesi estivi [LEGGI].