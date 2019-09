Il fantasista molisano Vittorio Esposito è un nuovo giocatore della Vastese

Da diversi giorni Vittorio Esposito si stava allenando all'Aragona "seguendo un programma di recupero personalizzato per ritrovare la condizione migliore dopo un infortunio". A luglio, infatti, si era sottoposto ad un intervento chirurgico al piede per risolvere un problema che gli aveva causato più di qualche fastidio negli ultimi tempi.

Ora il talentuoso giocatore di San Martino in Pensilis ha firmato l'accordo che lo lega alla Vastese Calcio. Il 31enne molisano sarà quindi un prezioso elemento nella rosa di mister Marco Amelia.

Esposito, che compirà 31 anni a dicembre, ha vestito la maglia del Pescara, con cui ha esordito in Coppa Italia, e vanta 30 presenze in C con la Sambenedettese e oltre 120 in D con le maglie di Campobasso, Giulianova, Agnonese, Matelica, Cerignola e Taranto. Per sei mesi, nel 2011/2012, ha giocato nel Vasto Marina in Eccellenza con 15 presenze e 3 gol.

Domani, lunedì 9 settembre, ci sarà la sua presentazione ufficiale.