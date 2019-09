Vastese, Marco Amelia: "A Giulianova per giocare un bel calcio ed essere cinici"

Seconda giornata di campionato e secondo derby per la Vastese che domani sarà di scena sul campo del Real Giulianova.

Dopo il pareggio in rimonta ottenuto una settimana fa all'Aragona contro il Chieti, la squadra di Marco Amelia andrà a caccia del primo successo stagionale in campionato.

Dopo l'allenamento di rifinitura di questa mattina, in cui ha raccolto le ultime indicazioni dai suoi giocatori - e su cui si baserà per la formazione di domani - il tecnico biancorosso ha affrontato in conferenza stampa i temi del momento, ripercorrendo l'andamento della scorsa partita e spiegando come la Vastese affronterà la sfida del Fadini di Giulianova.

Serie D girone F - La 2ª giornata

Cattolica - Porto Sant’Elpidio

Fiuggi - Tolentino

Chieti - Pineto

Campobasso - Notaresco

Montegiorgio - Matelica

Real Giulianova - Vastese

Recanatese - O.Agnonese

Sangiustese - Avezzano

Vastogirardi - Jesina