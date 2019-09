"Ieri soppressi due treni e da Vasto-San Salvo nessun servizio sostitutivo"

Ha causato disagi ai pendolari del Vastese l'incidente avvenuto ieri mattina a Francavilla al Mare, dove una donna di 57 anni è stata investita da un treno.

La segnalazione dei problemi vissuti ieri dai viaggiatori arriva da A.S., lettrice di Zonalocale: "La circolazione dei treni regionali non è certamente ripresa alle 7, sono stati soppressi ben due treni per Pescara e non ci sono stati bus sostitutivi".