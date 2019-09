Viale del Cimitero, la strada dei lampioni rotti

La strada dei lampioni guasti è via del Cimitero. Fulminati, senza lampade, senza braccetti che sostengono le luci. Dunque pubblica illuminazione insufficiente lungo la salita che da corso Mazzini conduce all'ingresso antico del camposanto di Vasto.

I residenti sono contrariati. "Dieci pali sono rotti e la strada è buia", segnalano alcuni. "Abbiamo anche fatto presente all'amministrazione comunale che, di notte, qui non ci si vede, con conseguenti pericoli per automobilisti e pedoni, ma ci siamo sentiti rispondere che non ci sono i soldi per sostituire i lampioni. Quanti anni ancora dovremo aspettare per vedere la luce?".