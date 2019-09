Tennis, ancora un successo per Alessandro Falcucci che vince il torneo di 3ª a Igea Marina

Ancora un successo per Alessandro Falcucci in un torneo di tennis di 3ª categoria. Il giovane vastese della Promo Tennis, che si allena a a San Marino, si è imposto nel Trofeo del Gelso giocato sui campi in terra rossa del Circolo Tennis Venustas di Igea Marina. Percorso netto per il 3.1 vastese con il successo negli ottavi su Andrea Bonivento (6-3/6-0), poi nei quarti la vittoria con Edoardo Clementi (6-1/6-0) e, in semifinale, ha superato Luca Russo, giocatore di casa, per 6-3/6-4.

Nella finalissima Falcucci si è poi imposto in tre set, al terrmine di un avvincente match, su Alessandro Terranova (6-4/1-6/6-3) conquistando così il trofeo. La vittoria di Igea Marina impreziosisce il suo cammino che, in estate, lo ha visto anche protagonista dei campionati italiani di 3ª categoria in cui ha ottenuto un secondo posto nel doppio [LEGGI].