In Consiglio la cittadinanza onoraria a Liliana Segre e il ricordo di Della Porta

La diretta streaming del Consiglio comunale di Vasto: VIDEO.

Un minuto di raccoglimento in memoria di Mario Della Porta. È iniziata così la seduta del Consiglio comunale, con il ricordo dell'ex presidente del Tribunale di Vasto e della Corte d'Appello dell'Aquila e candidato sindaco del centrodestra nel 2011. Hanno preso la parola due persone che hanno condiviso, dal 2011 al 2016, il quinquennio in Consiglio comunale: Guido Giangiacomo di Forza Italia e Luciano Lapenna (Pd), che nel 2011 vinse il ballottaggio con Della Porta, confermandosi sindaco. "Ha ragione Guido: manca l'equilibrio di Della Porta. Manca in quest'aula. La sua è stata un'opposizione rispettosa, non solo delle regole, ma soprattutto della persona", ha detto Lapenna. Il sindaco, Francesco Menna, lo ricorda come una "rispettosa delle regole, una porta sempre aperta".

Liliana Segre cittadina onoraria - All'ordine del giorno anche la delibera di conferimento della cittadinanz aonoraria a Liliana Segre. La senatrice a vita, superstite del campo di concentramento di Aushwitz, ha però declinato l'invito, rinviando la sua presenza a data da destinarsi, per impegni legati alla formazione del nuovo Governo nazionale.