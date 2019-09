Due giornate di emozioni per Claudia Scampoli alle "Rome Beach Finals"

La partecipazione alle Rome Beach Finals, atto conclusivo del World Tour, è stata per Claudia Scampoli la ciliegina sulla torta in una stagione da incorniciare. La 19enne vastese è stata chiamata a giocare in coppia con Claudia Puccinelli per sostituire l’infortunata Ilaria Barboni e, nei due match disputati, ha dato ancora una volta prova delle sue grandi qualità. I migliori giocatori di beach volley del mondo si stanno sfidando in questi giorni al Foro Italico, dove è stato allestito il villaggio della Fivb.

Ieri le due azzurre hanno esordito contro le forti canadesi Pavan e Melissa chiudendo con una sconfitta per 2-0 (21-13/21-13). Oggi, nel bellissimo campo centrale, le due azzurre sono tornate in campo per la seconda sfida della pool contro le olandesi Stubbe e van Iersel. Le due Claudie hanno dato filo da torcere alle giocatrici avversarie che sono riuscite ad imporsi 2-0 (21-18/21-15) non senza faticare.

Sono state giornate entusiasmanti, quelle vissute dalla giovane vastese al Foro Italico, potendo disputare match in un clima fantastico e con tante persone sugli spalti a fare il tifo per lei. In campo, anche chiamata ad una interpretazione di gioco non “consueta”, dovendo interpretare spesso la fase di muro, Claudia Scampoli ha messo in mostra il suo bagaglio tecnico piazzando colpi di gran maestria e facendo intuire quanto possa ancora crescere.

l World Tour, che fino ad oggi aveva assaggiato solo in tornei ad una e due stelle, inizia ad essere “casa sua”. Ed è proprio sui palcoscenici internazionali che sarà chiamata a misurarsi con costanza nella prossima stagione. Ora, però, è arrivato il momento del meritato riposo dopo i tanti tornei disputati in giro per l’Europa e le medaglie vinte che arricchiscono una bacheca sempre più importante.