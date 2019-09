L’ultimo saluto ad Armando: "Non importa quanto, ma come si vive"

Si sono svolti questa mattina, nella chiesa di Santa Maria del Sabato Santo, i funerali di Armando Gaspari, il ragazzo di 31 anni che il 2 settembre si è schiantato con la sua autovettura contro un'autocisterna, lungo la strada che conduce a San Lorenzo attraverso la statale 157 [ LEGGI ].

"Non è importante quanto viviamo, ma come viviamo", queste le parole di conforto che Don Antonio Totaro, parroco di Santa Maria del Sabato Santo a Vasto, rivolge ai familiari di Armando e a tutti coloro che hanno voluto salutarlo per l'ultima volta.

"Siate pronti", è la raccomandazione che, per due volte, don Antonio rivolge ai presenti.

"Siate pronti facendo del bene", perché "non è importante quanto viviamo, ma come viviamo".

"Viviamo - ammonisce il parroco - come se la vita non dovesse finire mai", ma "poi arriva la morte, che ad una famiglia porta via tutto", eppure "dobbiamo guardare altrove: alla vita eterna".

All'uscita dalla chiesa, il lancio verso il cielo dei palloncini bianchi, che accompagnano Armando nel suo ultimo viaggio.