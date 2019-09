Futsal Vasto, Mileno: "Con il settore giovanile coltiviamo i ragazzi per la prima squadra"

Il Futsal Vasto ha dato il via alla nuova stagione riprendendo tutte le sue attività. La prima squadra allenata da Michael Rossi, che prenderà parte al campionato di serie C1, ha ormai già da tempo iniziato la preparazione e, in questi giorni, entreranno a regime gli allenamenti del settore giovanile.

La società del presidente Giacomucci anche quest'anno sarà presente con le sue formazioni nei campionati federali giovanili - under 15, under 17 e under 19 - oltre ad una positiva attività di base con primi calci, pulcini ed esordienti grazie ad uno staff di allenatori coordinato da tecnici esperti come Marco Mileno e Giampaolo Porfirio. Da quest'anno l'attività giovanile del calcio a 5 fa base al centro sportivo San Gabriele, dove verrà curata la crescita sportiva e personale dei ragazzi.

Dalla sua ripartenza il Futsal Vasto sta ponendo molta attenzione al lavoro sulle giovanili, come ci ha spiegato Marco Mileno nell'intervista, perchè è proprio "in casa" che la società biancorossa guarda con attenzione per trovare i giocatori che poi approdano in prima squadra.

