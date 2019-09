Continua la preparazione della Vasto Basket, coach Ambrico: "Si sta creando un bel gruppo"

Seconda settimana di lavoro per la Ge.Vi. Vasto Basket che si prepara all'esordio nel campionato 2019/2020 si serie C Gold. Manca un mese all'esordio stagionale dei biancorossi, in calendario per il 6 ottobre tra le mura amiche del palazzetto di via dei Conti Ricci, contro la Bramante Pesaro. In questo mese, però, i vastesi saranno impegnati in match amichevoli per verificare l'avanzamento dei lavori. Di Tizio e compagni sono impegnati in dure sedute di preparazione fisica sotto la guida di Vincenzo Dipierro, che ha detto addio al basket giocato ma resta come preparatore, e allenamenti di tecnica e tattica con coach Gianpaolo Ambrico.

"Si sta creando un bel gruppo", ha detto coach Ambrico nel fare il bilancio di questi primi giorni di lavoro alla guida della Vasto Basket. A lui il compito di guidare un roster formato dai giocatori che hanno conquistato la promozione in C Gold, i nuovi arrivati e i giovani del settore giovanile vastese.

Abbiamo incontrato il tecnico biancorosso alla vigilia del primo incontro amichevole in programma giovedì 5 settembre alle 19 contro l'Antoniana Pescara.