Claudia Scampoli in campo al Foro Italico per le finali del World Tour

La stagione agonistica di Claudia Scampoli doveva concludersi domenica scorsa dopo la conquista della Coppa Italia, in coppia con Alice Gradini, [LEGGI] ma ecco che è arrivata l'opportunità - assolutamente irrinunciabile - di andare avanti con gli impegni sportivi.

La 19enne vastese sarà infatti di scena da domani, giovedì 5 settembre, al Foro Italico di Roma, dove si disputeranno le finali del World Tour di beach volley. Scampoli è stata chiamata a giocare in coppia con Claudia Puccinelli al posto di Arianna Barboni, infortunatasi al ginocchio proprio durante il torneo della Coppa Italia a Catania. Per lei, che finora ha disputato tornei dei World Tour ad una e due stelle, è l'occasione di confrontarsi ancora a più alti livelli con le migliori giocatrici del mondo che saranno presenti all'appuntamento nell'affascinante cornice del Foro Italico.

Scampoli e Puccinelli saranno nel tabellone principale come coppia numero 24, componendo la nutrita pattuglia azzurra che, in campo maschile e femminile, conta già sei coppie nel tabellone principale - Menegatti/Orsi Toth, Zuccarelli/Traballi, Puccinelli/Scampoli e Nicolai/Lupo, Rossi/Carambula, Windisch/Cottafava - e altre sei coppie, in cui ci sono anche gli abruzzesi del Club Italia Dalila Varrassi e Alberto Di Silvestre, che tentano il passaggio delle qualifiche.

Le Rome Beach Volley Finals proseguono oggi con le qualifiche per poi andare avanti, da domani a domenica, con match spettacolari in cui i più forti giocatori di beach volley del mondo si daranno battaglia per conquistare la vittoria.