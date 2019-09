"Nel reparto Geriatria del San Pio abbiamo visto cortesia, gentilezza, umanità e pazienza"

Dai familiari della signora Anna Di Pierro riceviamo questa lettera pubblica per il reparto Geriatria dell'ospedale San Pio di Vasto.

Siamo i familiari della signora Anna Di Pierro di Vasto, vogliamo ringraziare pubblicamente tutto il personale del Reparto Geriatria dell’Ospedale San Pio da Pietralcina, diretto dal Prof. Orazio D’Alessio.

Lo facciamo sinceramente, anche a nome della nostra congiunta, che purtroppo non c’è più, la quale, nei trenta giorni trascorsi nel reparto, aveva sempre elogiato il personale tutto per l’attenzione che le veniva rivolta, i modi gentili con cui veniva assistita. Diceva sempre che veniva assistita e curata con rispetto, quel rispetto dovuto ad ogni essere vivente anche se spesso sentiamo il contrario soprattutto quando si tratta di persone anziane che il più delle volte non sono in grado di reagire alle mancanze e alle angherie di chi dovrebbe assisterle.

Beh, in questo Reparto invece abbiamo visto la cortesia, la gentilezza e l’umanità (verso queste persone così fragili e indifese) ma soprattutto tanta pazienza! Noi familiari abbiamo avuto modo di ‘toccare con mano’ questa loro gentilezza, questo loro modo di fare, questo rimanere umani pur lavorando in un reparto sicuramente non facile, con i parenti sempre tra i piedi, eppure mai una volta una parola o un gesto fuori posto anzi modi cortesi e parole piene di comprensione.

Non abbiamo mai nascosto la nostra meraviglia, e abbiamo detto più volte ai medici, di farsi portavoce verso il personale, di questa bella realtà all’interno dell’ospedale ma è giusto farlo anche pubblicamente e anche se sono passati pochi giorni dalla scomparsa della nostra amatissima congiunta e il dolore è ancora fortemente presente ma non vogliamo venire meno alla sua volontà, che è anche la nostra, di ringraziare pubblicamente tutto il personale medico, infermieristico e non, del Reparto Geriatria dell’Ospedale San Pio da Pietralcina di Vasto, in particolare le dottoresse Claudia Sacchet e D’Angelo.

Era desiderio della nostra congiunta di fare un ringraziamento particolare anche al chirurgo dr. Walter Di Laudo.

In tutto questo non vogliamo e non possiamo dimenticare la dottoressa Fabiola Tamburro del Reparto Urologia del predetto Ospedale, alla quale andrà sempre il nostro grandissimo grazie per la sua infinita umanità, generosità e professionalità.

I familiari della signora Anna Di Pierro