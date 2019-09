"Le Provinciali della zona di Gissi sono una vergogna"

In attesa che inizino gli interventi previsti dal masterplan (che comunque riguarderanno solo i nuovi asfalti), non si spengono le segnalazioni sulle tartassate strade provinciali.

L'ultima arriva da Gissi: "Le strade provinciali del circondario di Gissi – scrive un lettore alla redazione – sono una vergogna. Paghiamo solo le tasse, come il bollo dell'auto. Per andare al lavoro si impiega il doppio del tempo, con il rischio, inoltre, di rompere l'auto".

Tra gli esempi citati ci sono le Provinciali che da Gissi portano a Furci e San Buono (SP 165) e quella che dal paese scende alla zona industriale (SP 167). Queste dovrebbero trovare un minimo di respiro con i lavori finanziati per il distretto 6, considerato che rientrano nel lotto D: per questo gruppo di interventi nei giorni scorsi è stata fatta l'aggiudicazione provvisoria delle gare d'appalto gestite dal Comune di Schiavi (4,5 milioni di euro l'importo complessivo per tutto il distretto).

