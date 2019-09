Si costituisce dopo aver accoltellato marito e moglie a Punta Penna: 34enne in carcere

E' stato arrestato in flagranza di reato e trasferito nella notte in carcere il 34enne di Vasto, D.A. le sue iniziali, che ieri ha accoltellato due coniugi a Punta Penna. L'uomo, già noto alle forze dell'ordine, "intorno alle 18.40 circa, in località Pennaluce, a seguito di una discussione per futili motivi, colpiva con un coltello a serramanico i coniugi R.A., classe ‘59, e F.R. ,classe ’64 - spiega il tenente Luca D'Ambrosio, comandante del Norm di Vasto - . L’intervento di un cittadino, che si frapponeva tra il D. A. e la coppia vastese, impediva che il gesto potesse portare a ben più gravi conseguenze".

I coniugi sono stati trasportati tempestivamente al Pronto Soccorso del San Pio dal personale del 118. L'uomo aveva ferite giudicate guaribili in 10 giorni mentre la donna oggi sarà sottoposta ad un intervento chirurgico per le ferite subite agli arti superiori. Per lei la prognosi è di 25 giorni.

Il 34enne autore del gesto, nella serata, si è consegnato spontaneamente ai carabinieri presentandosi nella caserma di piazza Dalla Chiesa. Dopo le formalità di rito è stato portato nei militari nella casa circondariale di Vasto a disposizione dell'autorità giudiziaria. Dovrà rispondere dell'accusa di tentato omicidio.