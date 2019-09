Pioggia, via Selvotta invasa dal fango. Rami caduti sulle strade e seminterrati allagati

Sono bastate alcune ore di pioggia a far riemergere il problema allagamenti in via Selvotta. La strada, che da Vasto Marina sale verso Montevecchio, è invasa dal fango.

Sul posto è intervenuta una squadra della Protezione civile di Vasto a individuare i tombini, coperti da uno strato di melma e acqua, e ad aprirli, per consentire il deflusso della fanghiglia.

Allagato anche il sottopasso di contrada Stazione, a San Salvo Marina: è rimasto chiuso per circa due ore.

Sulle strade di Vasto, una decina di rami spezzati sono stati rimossi dalla Protezione civile. Vigili del fuoco imegnati in diversi interventi per fronteggiare gli allagamenti di sotterranei e seminterrati.