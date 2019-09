L’Enjoy Volley Vasto approda nel campionato interregionale di serie D

Ci sarà anche l'Enjoy Volley Vasto ai nastri di partenza del prossimo campionato interregionale Abruzzo-Molise di serie D maschile. La bella novità è stata annunciata ieri alla società del presidente Michele Gallucci. Dopo otto anni una squadra maschile della città torna a militare in un campionato pallavolistico interregionale. "Siamo felici, orgogliosi ed entusiasti di ricominciare questo nuovo anno", ha commentato Gallucci dopo aver appreso la notizia.

La giovane squadra allenata da Luigi Del Casale, lo scorso anno era stata sconfitta nella finale-promozione dall'esperta formazione del Cus L'Aquila. I giovani giocatori vastesi avevano raggiunto la finale dopo una cavalcata vincente che li aveva visti battere squadre accreditate come Cellino Attanasio e Montesilvano. I complimenti degli addetti ai lavori erano stati però offuscati dalla delusione per la sconfitta in finale.

Il ripescaggio del Cus L'Aquila in serie C ha però liberato un posto in D che sarà occupato meritatamente dai ragazzi di coach Del Casale. In vista del campionato di categoria superiore arrivano anche i rinforzi. Il primo giocatore che ha sposato la causa dell'Enjoy è l'esperto Luca Bozzella, con una lunga militanza in serie C. "Luca metterà la sua esperienza a disposizione di un gruppo giovane che vuole continuare a crescere", ha commentato Del Casale.

L'Enjoy Volley ha rinforzato anche i quadri tecnici con Francesco Di Fabio che prende il posto di Dario Da Roit alla guida dell'under 16 maschile. "Ringraziamo ancora Dario per l’ottimo lavoro svolto come allenatore e lo salutiamo augurandogli le stesse fortune e le stesse soddisfazioni a Pineto - ha commentato Gallucci -. Dario rimarrà comuque legato all’Enjoy per la realizzazione di nuovi progetti sportivi e sociali".

E da ieri la squadra femminile allenata da Carlo Menna ha ripreso la preparazione per la prossima stagione. Le ragazze che affronteranno il campionato di Seconda Divisione si sono ritrovate a Vasto Marina per la prima seduta di preparazione atletica in spiaggia.