Cattivi odori, Cupello e Monteodorisio installeranno una colonnina per il monitoraggio dell’aria

I Comuni di Cupello e Monteodorisio installeranno una colonnina mobile per il monitoraggio dell'aria. I rispettivi sindaci, Graziana Di Florio e Catia Di Fabio, hanno incontrato oggi, come annunciato nei giorni scorsi, Francesco Chiavaroli direttore generale dell'Arta.

Al centro della riunione c'è stata la questione dei cattivi odori provenienti dal Civeta. Nelle scorse settimane da più parti era arrivata l'esortazione ad attivarsi per dotarsi di questa strumentazione (Insieme per Cupello, la parlamentare Carmela Grippa, comitato Difesa Comprensorio del Vastese).

"Abbiamo chiesto e ottenuto – dicono i sindaci – la massima trasparenza sulla situazione dell’aria, che monitoreremo in maniera costante insieme ai tecnici preposti. Dopo il colloquio abbiamo ritenuto opportuno, in via precauzionale, procedere agli adempimenti per la installazione di una colonnina mobile per il monitoraggio dell’aria. Il nostro comune obiettivo, come sindaci neoeletti, è quello di mettere in essere ogni provvedimento utile per salvaguardare e proteggere ciò che ci sta maggiormente a cuore: la salute dei nostri cittadini".

Da parte della Di Florio e della Di Fabio, poi, un invito con annessa frecciata agli altri rappresentanti istituzionali: "Provvederemo quindi all'installazione della colonnina mobile, che rappresenta un costo che affronteremo insieme, nella speranza che i rappresentanti del territorio nelle sedi istituzionali, oltre a segnalarci problemi di cui siamo perfettamente coscienti, ci aiutino anche a reperire fondi e risorse per la tutela del benessere comune".