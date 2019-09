È morto Mario Della Porta: fu presidente del Tribunale e candidato sindaco

È morto oggi pomeriggio a Termoli, dove risiedeva, Mario Della Porta, storico presidente del Tribunale di Vasto e presidente della Corte d’Appello dell’Aquila.

Della Porta, uomo mite e gentile, era stato anche candidato nelle elezioni comunali del 2011, in cui era stato sconfitto dal candidato del centrosinistra Luciano Lapenna ed era poi stato un convinto consigliere di opposizione.

Nato a Treglio e laureato in Giurisprudenza all’Università di Bologna, poi entrato in magistratura, diventando Pretore a Cremona, Sassuolo e Bologna. Nel luglio del 1972 venne eletto, nelle liste di Magistratura indipendente, come componente del Consiglio Superiore della Magistratura, incarico assunto fino al dicembre 1976. Tornato a Bologna, fu trasferito alla Corte di Appello della città, prima alla sezione penale e successivamente alla prima sezione civile.

Nel 1994 l’incarico come presidente del Tribunale di Vasto e nove anni dopo quello di presidente della Corte d’Appello dell’Aquila.

I funerali ci saranno domani, mercoledì 4 settembre, alle ore 16, nella chiesa di Sant’Antonio di Termoli.