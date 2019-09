A Liliana Segre sarà conferita la cittadinanza onoraria di Vasto

A Liliana Segre, senatrice a vita della Repubblica Italiana, sarà conferita la cittadinanza onoraria di Vasto in occasione della sua visita a Vasto del prossimo 6 settembre [LEGGI]. Liliana Segre è una dei 25 sopravvissuti dei 776 bambini italiani di età inferiore ai 14 anni che furono deportati nel campo di concentramento di Auschwitz.

Il provvedimento sarà oggetto del consiglio comunale straordinario convocato dal presidente Mauro Del Piano per la mattina del 6 novembre.

Il primo punto all'ordine del giorno prevede la discussione di interrogazioni ed interpellanze:

- Interpellanza presentata il 05.08.2019 n. 45907 di protocollo, dai consiglieri comunali Guido Giangiacomo, Alessandra Cappa, Davide D’Alessandro, Alessandro D’Elisa, Edmondo Laudazi, Francesco Prospero e Vincenzo Suriani, avente in oggetto “Adempimenti di cui al regolamento europeo 2016/679”;

- Interpellanza presentata il 09.08.2019 n. 46861 di protocollo, dai consigliericomunali Vincenzo Suriani e Francesco Prospero avente in oggetto “Ferie dipendenti comunali”

- Interrogazione presentata il 14.08.2019 n. 47473 di protocollo, dai consiglieri comunali Dina Nirvana Carinci e Marco Gallo, avente in oggetto: “Interventi torrente Maltempo”;

- Interrogazione presentata il 14.08.2019 n. 47473 di protocollo, dai consiglieri comunali Dina Nirvana Carinci e Marco Gallo, avente in oggetto: “Aumento costo del personale Pulchra”;

- Interrogazione presentata il 14.08.2019 n. 47473 di protocollo, dai consiglieri comunali Dina Nirvana Carinci e Marco Gallo, avente in oggetto: “Debito Pulchra Ambiente”.

Al punto numero 2 c'è il "Conferimento della cittadinanza onoraria all’On. Liliana Segre, Senatrice a vita della Repubblica Italiana".

Nei prossimi giorni verrà diffuso il programma ufficiale della visita di Liliana Segre a Vasto.