"Sull’Istonia sta cedendo il terreno ai margini della strada. Chi monitora i pericoli?"

Il terreno sta progressivamente cedendo ai margini dell'Istonia, la strada provinciale che collega Vasto città alla riviera. A segnalarlo a Zonalocale è Armando Aganippe, imprenditore commerciale di Vasto Marina.

Appena al di fuori dell'asfalto il livello del terreno sta calando e, con esso, rischia di cedere anche un pezzo di guardrail, i cui sostegni ormai sono scoperti. Un analogo smottamento si era verificato, negli anni scorsi, all'altezza della doppia curva che si trova a metà del tracciato, tant'è che, per oltre un anno, erano rimasti i birilli a delimitare il restringimento di carreggiata.

Ora sono gli automobilisti che percorrono giornalmente la trafficata strada che conduce a Vasto Marina a preoccuparsi per questo cedimento avvenuto sulla corsia nord, nel tratto compreso tra l'incrocio con via Parco Muro delle Lame e l'intersezione con via Magnacervo.

"È possibile - è l'amara constatazione di Aganippe - che debba essere sempre un qualunque cittadino a segnalare situazioni di pericolo come questo agli organi competenti che, invece, dovrebbero monitorare costantemente strade come questa?".