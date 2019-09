Un pomeriggio di festa in centro con "I Colori della SolidarietÃ "

Gioiosa invasione di famiglie e bambini nel centro storico di Vasto per "I Colori della Solidarietà", evento promosso da Ricoclaun, Avis, Anbeca e Consorzio Matrix in compartecipazione con l’Amministrazione Comunale di Vasto insieme a tante associazioni, enti, palestre, scuole, artisti del territorio.

Il centro storico è stato suddiviso in percorsi, "da quello sensoriale, a quello street art, color city, delle associazioni, dello sport, della salute, della creatività e della lettura. Ognuno dei percorsi aveva al suo interno tante attività e laboratori per i bambini e i loro genitori, per creare dalle 17 alle 24 un momento di grande festa, a cui hanno partecipato in tantissimi - commenta Rosaria Spagnuolo, presidente dei Ricoclaun -. Anche lo spettacolo realizzato da tanti momenti diversi ha avuto molto successo con la presenza di spettatori fino alla mezzanotte. Tutti coloro che hanno partecipato hanno voluto mettere insieme le loro risorse, le loro capacità per creare un momento in cui tutti, e in particolare i bambini potessero stare bene, con grande serenità.

Nell’area pedonale di Corso Italia, vicino agli ex palazzi scolastici, arricchito da nastri colorati e centinaia di piccoli campanellini, c’è stato - con la partecipazione della Ricoclaun - il percorso sensoriale tattile formato da 10 metri di vaschette, ognuna con un materiale diverso, che in tantissimi, dai bimbi più piccoli agli anziani hanno potuto provare a piedi nudi. Sempre in quest’area sensoriale è stato possibile sperimentare i laboratori di manipolazione dell’argilla con la Creta Rossa di Giuseppe Buono, i laboratori di arte materica con Sara Quida, i laboratori di scrittura osca su argilla con la Parsifal e attività con Italia Nostra, i laboratori di suoni ancestrali con Martina Caserio, i laboratori con l’associazione Io, Mamma e papà e i Riflessi di luce con VastoScienza.

Nella strada di Piazza Rossetti è stato previsto il percorso colore, con la street art che ha previsto la sistemazione sul pavimento della strada di uno speciale e lunghissimo telo di plastica, in cui i bambini, soprattutto i più piccoli hanno lasciato una traccia colorata. All’ingresso di Piazza Rossetti è stato predisposto il laboratorio Color city, grande novità della manifestazione. Un’istallazione in compensato su cui è stato incollato un disegno in bianco e nero lungo 16 m che rappresentava quattro angoli della città di Vasto che i bambini hanno potuto colorare con creatività.

In Piazza Rossetti c’è stato il percorso associazioni, con la presenza di vari stand di associazioni e enti che hanno proposto laboratori o attività per spiegare anche le attività che svolgono. Sono stati presenti: l’Associazione Odv Ricoclaun; Anbeca che ha proposto il trucco artistico per tutte le età e la dimostrazione acconciatura moda, il Consorzio Matrix che ha proposto una mostra fotografica, e “Diamo voce alle emozioni” con laboratori espressivi ed artistici, l’associazione AVI Alzhaimer Vasto, il Movimento per la vita, l’Associazione Maurizio Salvatore onlus di Tufillo e il laboratorio Giochi emotivi in scena, relazione genitori e figli con Fabio Cieri".

Sul palco di piazza Rossetti sono andati in scena momenti di intrattenimento e spettacolo. "Tra le tante cose anche un quiz per bambini su Rossetti e la sua piazza, una breve conferenza sul volontariato con la Ricoclaun, Avis, Admo, poi lo spettacolo teatrale dell’Allegra Brigata, i balli di gruppo di Dance Passion, un momento di teatro laboratorio con Fabio Cieri, lo spettacolo di Yoga Up con Serena Cirone, varie esibizioni canore e di ballo, lo spettacolo del Mago Awax, la Corale Warm Up, la voce di Michael Zappitelli, la musica napoletana di Anna Maione, e per concludere la musica della band Agnosia di Michele Bellano.

Sulla strada adiacente al Castello Caldoresco, sempre su Piazza Rossetti, c’è stato il percorso salute con gli stand dell’Avis, dell’Admo, del Centro Antidiabetico, e l’associazione Emily. E poi il percorso dello Sport con la presenza di tante attività sportive del territorio: Judo con Aniello Vastola; della Palestra Pegaso; del Milan Club Vasto, di Asd Amorosi Volley con Giorgio Amorosi; dello Yoga Up con Serena Cirone; di Change Kids con Barbara D’Annunzio e Alice Quadu. Nella zona di Piazza Diomede e Corso De Parma c’è stato il percorso creatività con vari laboratori per bambini: i laboratori di Barchette origamicon Gabriella Galante, laboratori creativi con Anna, Lidia e Lina, Laboratori artistico pedagogici in inglese HeArt: la maestra Vittoria e teacher Jaklina organizzato da Piece of Cake-English is Fun, laboratori con il feltro con Paola Righi, tante attività per bambini con la Chiesa Evangelica Galed, il laboratorio con la Scuola Infanzia Paritaria Parrocchiale di Cupello Atelier Munari, il laboratorio Il mondo magico delle spezie con la Farmacia Pietrocola e il laboratorio I colori delle emozioni, attività pittorica sull’arte astratta e sull’uso di colori e forme per esprimere sentimenti partendo dall’osservazione di opere figurative proposto dal Museo D’Avalos. A Corso de Parma inoltre con la Ricoclaun, i bambini e i loro genitori si sono potuti divertire nello sperimentare il percorso dei giochi antichi, con la corsa con i sacchi, tiro alla fune, corsa con il cerchio e la classica campana disegnata con il gesso colorato. Nelle librerie del centro è stato possibile poi seguire percorso legato alla lettura.

Il clima di sinergia, collaborazione e condivisione che si è creato tra le associazioni, enti, scuole, palestre e artisti - conclude Rosaria Spagnuolo - ha raggiunto alla grande l’obiettivo, quello di creare divertimento, momenti ludici e creativi, ma anche momenti in cui si sono condivise esperienze risorse, si sono create emozioni".