Scontro frontale tra un’auto e un camion cisterna: un morto a Vasto

Un uomo di 32 anni, Armando Gaspari, ha perso la vita in uno scontro tra un'auto e un camion cisterna a Vasto in zona Pagliarelli. Il 32enne, originario di Abbiategrasso, in provincia di Milano, da diversi anni era residente in città dove lavorava come cuoco.

L'impatto frontale è avvenuto poco dopo la rotatoria che porta in via San Lorenzo, sulla strada provinciale 157. Lo scontro è avvenuto sulla corsia percorsa dal mezzo pesante, l'auto dopo l'urto è finita in una scarpata ribaltandosi non lasciando scampo all'occupante.

Dalle prime informazioni pare che l'auto abbia invaso l'altra corsia; l'autotrasportatore ha cercato di schivarla buttandosi sulla destra, ma l'impatto è stato inevitabile. Non è escluso che alla base del drastico cambio di direzione del veicolo ci sia un malore del 32enne.

Alcune auto che seguivano sono riusciti a frenare in tempo evitando il tamponamento. Gli automobilisti hanno cercato di portare i primi soccorsi al 32enne, ma la situazione è parsa subito disperata.

Sul posto sono presenti i vigili del fuoco, la polizia, la stradale di Lanciano per i rilievi e il 118. La zona è stata chiusa al traffico. La salma è stata recuperata e portata all'obitorio di Vasto su disposizione del pm di turno Gabriella De Lucia.

La dinamica dell'incidente odierno ricorda quella dell'altro incidente mortale avvenuto il 18 luglio scorso tra una bisarca e un'auto [LEGGI].

In aggiornamento