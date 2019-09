Musica, cultura e solidarietà per aiutare i malati di Alzheimer e le loro famiglie

Si è svolta ieri, in concomitanza con la Giornata mondiale dell’Alzheimer, nel Cortile del Palazzo D’Avalos la 3ª edizione di Caffè Alzheimer Fest, la festa dell’associazione AVI Alzheimer Vasto Italia, che si occupa di aiutare le persone affette dal morbo di Alzheimer e le loro famiglie. La serata è sponsorizzata dal Rotary Club di Vasto e patrocinata dal Comune di Vasto. Ad accompagnare musicalmente la serata è stata la Corale Warm Up, diretta da Alessandro Bronzo, sempre in prima linea per sostenere eventi benefici.

Sono intervenuti Maria Teresa del Gesso (Psicologa e Presidente dell’associazione), Claudia Sacchet (Responsabile del Reparto di Geriatria dell’ospedale San Pio di Vasto), Francesca Giangiacomo (Arti Terapista), Evelyn Di Santo (Psicoterapeuta), Mariella Barattucci (Psicologa), Maria Molino (Avvocato), Patrizia Corvino (Regista Teatrale), Ombretta Greco (Psicologa).

"Il Morbo di Alzheimer - ricorda l'associazione - è una patologia che investe non solo il malato ma tutta la sua famiglia. L’associazione AVI promuove ogni anno Corsi di Formazione per caregiver, assistenti e volontari che si trovano a fronteggiare i bisogni dei loro cari. Inoltre si occupa di portare avanti il Caffè Alzheimer, un progetto concreto con i volontari che attraverso l’arte terapia, la musicoterapia, la teatroterapia, impegnano i pazienti facendo passare loro pomeriggi di svago e sollievo presso la sede dei Servizi Sociali di Vasto".