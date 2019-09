Marito e moglie feriti a coltellate, indagano i carabinieri

Indagano i carabinieri della Compagnia di Vasto su un inquietante episodio avvenuto nel pomeriggio di oggi a Vasto.

Il 118 è intervenuto a Punta Penna per soccorrere un uomo e una donna che hanno riportato ferite superficiali d'arma da taglio agli avambracci. Sono marito e moglie.

In base alle prime informazioni, per cause in corso d'accertamento, i coniugi sarebbero stati aggrediti da un uomo, già identificato dai militari.

In aggiornamento