Libri scolastici, aumentano i costi per le famiglie. In controtendenza Artistico e Linguistico

"Aumenta il costo dei libri, scendono solo Artistico, Linguistico e grafica e comunicazione". Marco di Michele Marisi, responsabile del Mercatino del libro di testo usato, traccia il bilancio delle spese che, quest'anno, le famiglie degli studenti dei primi anni delle scuole secondarie di primo e secondo grado. "La scuola come un lusso, continueremo a batterci col Mercatino".

"Torna, come ogni anno, con l’avvicinarsi della riapertura delle scuole della città, il monitoraggio che il ‘Mercatino del Libro di Testo Usato’, la struttura di vendita e conto vendita senza fini di lucro di libri di scuola di seconda mano in Corso Garibaldi a Vasto, effettua per controllare i rincari che gravano sugli studenti e sulle famiglie per ciò che concerne l’acquisto dei testi scolastici. Lo studio riguarda le classi prime di ogni scuola secondaria di primo e secondo grado. Pur confermandosi l’Istituto d’Istruzione Superiore “Enrico Mattei” la scuola meno cara in quanto a libri e vocabolari, e il Liceo Classico “Pantini - Pudente” il più costoso, l’aumento, quest’anno, non risparmia quasi nessuno. La flessione, infatti, si registra solo al Liceo Artistico, a quello Linguistico e all’indirizzo Grafica e Comunicazione dell’Itset “Filippo Palizzi” di Via Conti Ricci. Per il resto delle scuole, secondarie sia di primo che di secondo grado, aumento in qualche caso anche sostanzioso del costo che le famiglie devono affrontare per comprare libri ai propri figli.

“Lo studio che ogni anno svolgiamo - ha spiegato Marco di Michele Marisi, Responsabile del ‘Mercatino del Libro di Testo Usato’ - serve da una parte a tenere monitorato il costo che i genitori dei ragazzi devono affrontare per garantire ai propri figli il diritto allo studio, dall’altro a cercare di mantenere i riflettori accesi su un tema che può sembrare di secondo piano, ma che in realtà è di primissimo se pensiamo che il Paese Italia, che pure dice di garantire il diritto allo studio, in realtà lo fa solo se le famiglie riescono a sostenere la spesa. La nostra struttura, com’è noto, non si occupa ovviamente soltanto di fare una classifica delle scuole, dalla meno costosa alla più costosa, ma concretamente di far risparmiare famiglie e studenti sull’acquisto dei testi scolastici favorendo il riuso dei libri, e di far recuperare loro soldi dalla vendita di quelli che non occorrono più, incidendo in maniera significativa sui bilanci familiari di migliaia di persone di Vasto e del territorio” ha spiegato di Michele Marisi che ha tenuto a sottolineare pure come “siamo riusciti, accendendo i riflettori su alcune adozioni dello scorso anno scolastico, anche a non far inserire negli elenchi dei testi da acquistare, libri dal sapore di regalo ad editori ed autori locali. Rimaniamo sempre sconcertati, ovviamente, nel vedere come quasi ogni anno i testi de ‘La Divina Commedia’ e de ‘I promessi sposi’, vengano cambiati come se Dante Alighieri e Alessandro Manzoni scrivessero aggiornamenti dall’aldilà” ha ironizzato amaramente il Responsabile del ‘Mercatino del Libro di Testo Usato’.

“La nostra struttura, come ogni anno, consente di acquistare libri di scuola al 50% del prezzo di copertina, oltre che, per chi porta i propri testi che non utilizza più, di recuperare l’intero ricavato della vendita, senza alcuna percentuale per il ‘Mercatino del Libro di Testo Usato’ che svolge e continuerà a svolgere una azione politica di contrasto alle speculazioni, e sociale di risposta alla crisi economica che attanaglia il Paese Italia, senza alcun fine di lucro” ha detto di Michele Marisi.

Quest’anno, tra l’altro, la classifica stilata dal ‘Mercatino del Libro di Testo Usato’, riporta, per ogni scuola ed ogni indirizzo, anche il costo per l’acquisto di testi scolastici e vocabolari dell’anno precedente, al fine di consentire ad ognuno di poter operare un raffronto.

“È da sottolineare, peraltro - ha concluso Marco di Michele Marisi - che i testi scolastici non sono l’unica spesa da affrontare, se si considerano cancelleria e spese per attività scolastiche ed extrascolastiche. Un vero salasso”.

ECCO LA CLASSIFICA PARTENDO DALLA SCUOLA MENO COSTOSA*

Scuole superiori

Iis “Enrico Mattei”, Elettronica ed elettrotecnica - € 197, 15 (2019/2020)** - € 166,80 (2018/2019)**

Iis “Enrico Mattei”, Meccanica, meccatronica ed energia - € 197,15 (2019/2020) - € 166,80 (2018/2019)

Iis “Enrico Mattei”, Chimica, materiali e biotecnologie - € 197,15 (2019/2010) - € 166,80 (2018/2019)

Iis “Enrico Mattei”, Informatica e telecomunicazioni - € 197,15 (2019/2010) - € 181,25 (2018/2019)

Lsa Liceo Scientifico “Enrico Mattei”, opzione Scienze applicate - € 281,55 (2019/2020) - € 245,90 (2018/2019)

Itset “Filippo Palizzi”, Grafica e comunicazione - € 379,40 (2019/2010) - € 382,85 (2018/2019)

Itset “Filippo Palizzi”, Costruzioni ambiente e territorio - € 400,70 (2019/2020) - € 382,85 (2018/2019)

Liceo musicale “Raffaele Mattioli” - € 442,08 (2019/2020) - € 435,37 (2018/2019)

Liceo delle Scienze Umane “Pantini-Pudente”, opz. economico sociale - € 444,55 (2019/2020)- € 410,65 (2018/2019)

Liceo Scientifico “Raffaele Mattioli”, opzione Scienze applicate - € 448,30 (2019/2020) - € 436,15 (2018/2019)

Liceo Artistico “Pantini-Pudente” - € 472,35 (2019/2020) - € 490,30 (2018/2019)

Itset “Filippo Palizzi”, Indirizzo turismo - € 501,60 (2019/2020) - € 440,70 (2018/2019)

Liceo delle Scienze Umane “Pantini-Pudente” - € 507,50 (2019/2020) - € 482,85 (2018/2019)

Itset “Filippo Palizzi”, Amministrazione, finanza e marketing - € 510,15 (2019/2020) - € 440,70 (2018/2019)

Liceo Scientifico “Raffaele Mattioli” - € 551,80 (2019/2020) - 547,25 (2018/2019)

Liceo Linguistico “Pantini-Pudente” - € 590, 10 (2019/2020) - € 629,45 (2018/2019)

Liceo Classico “Pantini-Pudente” - € 705,60 (2019/2020) - € 700,50 (2018/2019)

Scuole medie inferiori

Scuola secondaria di primo grado “Gabriele Rossetti” - € 469,55 (2019/2020) - € 399,85 (2018/2019)

Scuola secondaria di primo grado “Raffaele Paolucci” - € 497,15 (2019/2020) - € 471,70 (2018/2019)

*Le cifre sono riferite ai libri di testo e vocabolari delle lingue, escluso quello di italiano.

[Lo studio tiene in considerazione le classi prime di ogni liceo, istituto, e scuola secondaria di primo grado]

** anno scolastico