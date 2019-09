Camion perde il carico: migliaia di bulloni sull’asfalto. Multa da 85 euro

Ottantacinque euro. È l'ammontare della contravvenzione che dovrà pagare il conducente dell'autotreno che, oggi pomeriggio a Vasto Marina, ha perso parte del carico di dadi e bulloni mentre transitava attorno alla rotatoria tra la statale 16 e via Martiri Istriani. È accaduto attorno alle 16,15.

Migliaia di pezzi, usciti dai contenitori sistemati nel rimorchio del mezzo pesante, sono caduti sull'asfalto, creando intralcio alla circolazione. L'autotrasportatore è stato costretto a fermarsi.

Sul posto è arrivata una pattuglia della polizia locale di Vasto. Gli agenti, constatato che il materiale copriva parzialmente l'incrocio, hanno chiuso al traffico la corsia di via Martiri Istriani che si immette sulla statale 16 e regolato i flussi di traffico su quest'ultima fino a quando il camionista, con una pala, non ha finito a raccogliere i pezzi, ripristinando il carico e mettendolo in sicurezza per evitare nuove perdite. Gli agenti gli hanno comminato una multa da 85 euro per caduta di carico.