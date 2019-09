"Auto sfrecciano vicino al marciapiede e falciano la siepe sfiorando i pedoni"

Le auto sfrecciano a tale velocità, da potare la siepe che delimita il marciapiede. E ora i turisti hanno paura ad attraversare la statale 16.

Succede in contrada San Tommaso, nella zona meridionale della riviera di Vasto.

A inviare le foto a Zonalocale è Gianna Mattucci di Campobasso: "Questo è il risultato della velocità delle macchine che passano a grande velocità sulla statale. Ieri mattina è stato un miracolo, se non ha falciato delle persone un'auto, che ha reciso parte della siepe. Siamo terrorizzati. Lo spartitraffico non serve a nulla. Dobbiamo rimetterci la pelle dopo aver lavorato per decenni, moglie e marito, per poter comprare un appartamentino al mare. Molti automobilisti se ne fregano del fatto che qui c'è l'obbligo di rallentare. È ora di intervenire con soluzioni serie, che tutelino l'incolumità dei pedoni".