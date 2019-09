Bosco in fiamme e cinghiali in fuga a Lentella

Un incendio si è sviluppato poco dopo le 16 in contrada "Pilone" a Lentella. Il fuoco molto probabilmente è partito non lontano dalla strada comunale che dalla Statale "Trignina" sale al paese per poi estendersi ad alcuni ulivi e al bosco che sovrasta il fiume Treste.

Sul posto è intervenuta una squadra dei vigili del fuoco dell'antincendio boschivo di Lanciano. Le fiamme hanno distrutto una roulotte abbandonata in prossimità di un campo coltivato.

Si è temuto che il fuoco, sospinto dal vento, potesse raggiungere la vicina pineta già danneggiata gravemente dagli incendi degli scorsi anni. Il rogo si è esteso infatti fino alle rive del fiume Treste in secca. Qui un branco di una decina di cinghiali – tra i quali numerosi piccoli – è fuggito dalle fiamme lungo il letto del corso d'acqua fino a raggiungere una delle zone non coinvolte.

La situazione si è notevolmente ridimensionata dopo un paio d'ore grazie al lavoro dei vigili del fuoco e al cessare delle raffiche di vento.