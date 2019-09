A Monteodorisio emozioni in campo per l’11° Memorial Maurizio Natale

Anche quest'anno la comunità di Monteodorisio ha voluto ricordare Maurizio Natale, studente scomparsa nel 2009 nel terremoto dell'Aquila, con un torneo di calcio. Sul campo sportivo comunale sono scese in campo i giocatori di Odorisiana Calcio 2007, Amatori 88 e Amatori 2013 per sfide all'insegna dell'amicizia e in un grande spirito di sportività. Grande emozione quando tutti i partecipanti si sono riuniti a centrocampo per la foto di rito con lo striscione "Maurizio Natale sempre nei nostri cuori".

"A tutti partecipanti va il nostro grazie - ha commentato l'amministrazione comunale guidata da Catia Di Fabio - per continuare a mantenere vivo il ricordo di un giovane molto stimato e conosciuto nella nostra comunità".

Alla serata ha partecipato anche Antonietta, mamma di Maurizio, a cui è stata consegnata una targa in ricordo di questa 11ª edizione del memorial.