Sarà Mattia De Angelis a guidare la San Gabriele Pallavolo in serie C

Non sarà Mario Arrizza, come annunciato in estate [LEGGI], a guidare la formazione che militerà in serie C della San Gabriele Pallavolo Vasto, dopo lo scioglimento consensuale del rapporto che lo legava alla società del presidente Ciaffi.

Sulla panchina vastese siederà Mattia De Angelis, che ha alle spalle anni di gavetta in C e D, l'esperienza come selezionatore della rappresentativa giovanile abruzzese e la promozione in B1, conquistata nel 2015, conquistata nel 2015, con la Dannunziana, seguita da tre stagioni come secondo allenatore dell'Altino. A Vasto De Angelis guiderà una formazione di giovani e alcuni elementi di esperienza che per la San Gabriele rappreentano un grafito ritorno. "Il nostro obiettivo - si legge in una nota della San Gabriele - è quello di valorizzare le giovani atlete del territorio, grazie alle conoscenze sviluppate dal tecnico nelle serie maggiori per valorizzare i nostri settori giovanili".

Le attività della Pallavolo San Gabriele saranno ancora ospitata dal rinnovato Nuovo Polo San Gabriele. "Dopo qualche tentennamento dovuto all'aumento dei costi - commenta il presidente fratel Michele Ciaffi - ci siamo convinti a sposare questo nuovo progetto che, come ci ha illustrato Antonio Ruotolo, referente delle società acquisitrici del centro, Cooperativa Matrix e la scuola di formazione AnBeCa, nel breve tempo porterà il Nuovo Polo San Gabriele ad essere un vero è proprio centro di aggregazione per le famiglie, caratterizzato da un offerta sempre maggiore di attività non solo sportive ma anche ludico-ricreative, con la ristrutturazione e l'ottimizzazione di tutti gli spazi esistenti, il rinnovo e ampliamento della palestra fitness, la creazione di un ampio spazio legato al gioco e divertimento per le famiglie, oltre che luoghi dedicati alla formazione e preparazione al mondo del lavoro dei giovani. queste sono solo alcune delle proposte in cantiere nel nuovo polo San Gabriele. Nelle idee della nuova proprietà si riscontrano gli stessi valori che hanno contraddistinto le attività dei fratelli di San Gabriele negli anni e lasciati in eredità alla città di Vasto. Partiranno il 2 settembre le iscrizioni alle attività sportive dedicate alla pallavolo per l'anno in corso proseguiranno per tutti i giorni feriali dalle ore 17.00".