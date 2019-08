Raccolta del vetro prima dell’alba, cittadini raccolgono le firme: "Troppo rumore"

Il fragore di migliaia di bottiglie. Prima dell'alba. Un brusco risveglio per molti cittadini di Vasto. I residenti di via Ciccarone, via Santa Caterina da Siena e via Sant'Agnese si apprestano ad avviare una raccolta di firme per chiedere di spostare alle 8 del mattino la raccolta differenziata del vetro.

Hanno contattato Zonalocale per annunciare la petizione rivolta al Comune: "Il problema è il rumore insopportabile causato, nelle prime ore del mattino, dalla raccolta del vetro. Da ciò che sentiamo in giro, non siamo solo noi a lamentarci, ma tutti reclamano per questo disagio. Gli operatori ecologici inziano a raccogliere il vetro alle 5,15. Tante persone vengono svegliate di soprassalto dal rumore insopportabile del trasferimento di migliaia di bottiglie e barattoli dai contenitori domestici ai camion della differenziata. Un frastuono improvviso, causato soprattutto dai grandi cassonetti".

Chiedono il rispetto della quiete notturna. "La scorsa notte è stato terribile risvegliarsi con un rumore del genere, durato circa un'ora. A noi risulta che in altri comuni limitrofi la raccolta del vetro, proprio perché rumorosa, venga eseguita dalle 8 in poi su disposizione delle amministrazioni comunali. Perché a Vasto si comincia così presto, rovinando il sonno a migliaia di cittadini?".