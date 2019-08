Da spettatori ad autori: gli (In)editi in piazza riscuotono successo

Ha suscitato, come ogni anno, un certo interesse, (In)editi, la serata dedicata a tutti coloro che vogliono cimentarsi nel presentare i loro componimento nell'ambito di Scrittori in piazza, la rassegna culturale che si svolge ogni estate in piazza Barbacani su iniziativa della Nuova libreria e dell'associazione Liber.

La serata è stata presentata da Germana Benedetti. Un pubblico numeroso e partecipe ha assistito anche all'edizione di quest'anno, che ha visto alternarsi al microfono messo a disposizione di chiunque avesse "scritto poesie, racconti, padine di romanzi, in modo da condividere le sue emozioni con un pubblico allargato": così l'organizzazione ha spiegato lo scopo dell'iniziatica

