Lo straordinario repertorio di Cammariere ha chiuso la 14ª edizione di Musiche in cortile

"Pianoforte e cuore", come lui stesso ama definire la sua rte musicale. Sergio Cammariere ha suggellato, nei giorni scorsi, l'ultima serata di Musiche in Cortile, la rassegna musicale che, giunta alla 14ª edizione, è diventata ormai una delle manifestazioni più longeve dell'estate vastese, seconda, per numero di edizioni consecutive svolte, solo al Premio Vasto di arte contemporanea, che ha già superato il traguardo del mezzo secolo.

Nonostante il tempo non molto clemente, il pubblico ha riempito ugualmente il cortile di Palazzo d'Avalos; c'erano anche i fan che seguono l'artista calabrese nelle tappe del suo tour. "Ciò che abbiamo notato con piacere - racconta Nando Miscione, manager della Muzak eventi, che organizza Musiche in Cortile - è che circa il 50% del pubblico era composto da turisti provenienti da diverse regioni italiane e anche dall'estero. In queste 14 edizioni abbiamo avuto il piacere di far esibire a Vasto artisti del calibro di Stefano Bollani, Peppe Barra, Rocco Papaleo, Ornella Vanoni, Gino Paoli, Avion Travel, Fabio Concato Sarah Jane Morris, Paolo Fresu, Fabrizio Bosso, Antonella Ruggiero, Rossana Casale, Marina Rei, Michele Placido, Rossella Brescia, Danilo Rea & Flavio Boltro e tanti altri. Nel 2020, la quindicesima edizione potrà essere quella del salto di qualità, se l'amministrazione comunale di Vasto crederà nelle potenzialità di questa rassegna".