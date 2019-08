Arrestato il 37enne che ha aggredito l’autista della Linea 1 e i carabinieri

È stato arrestato ieri il 37enne di San Severo che, due giorni fa, ha aggredito l'autista (51enne) della linea urbana 1 (Vasto città-Vasto Marina-stazione Fs) [LEGGI].

L'uomo si era poi scagliato anche contro i carabinieri intervenuti che per fermarlo hanno usato lo spray al peperoncino. Per lui era scattata la denuncia a piede libero per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni e nei suoi confronti era stato disposto un trattamento sanitario obbligatorio in una struttura di Lanciano.

Qui, ieri, è stato raggiunto dal nuovo provvedimento restrittivo ottenuto dai carabinieri dopo la richiesta di aggravamento della pena perché il giovane aveva portato via il borsello dell'autista. Dalle indagini è emerso che il 37enne con numerosi precedenti stava scontando una misura alternativa di pena in una comunità di Montenero di Bisaccia.

Per l'autista, colpito al volto, sono 5 giorni di prognosi.