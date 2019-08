Puzza dal Civeta, il sindaco di Monteodorisio incontrerà il direttore dell’Arta

Il sindaco di Monteodorisio incontrerà il direttore dell'Arta Francesco Chiavaroli per parlare dei cattivi odori di rifiuti provenienti dal Civeta che, a più riprese, tornano a disturbare la tranquillità dei cittadini così come nella vicina Cupello [LEGGI]. Sul tema il gruppo d'opposizione Insieme per Cupello e la parlamentare Carmela Grippa sono tornati a chiedere l'installazione di centraline di monitoraggio della qualità dell'aria [LEGGI].

Tornando a Monteodorisio, il primo cittadino Catia Di Fabio incontrerà il direttore dell'Arta il prossimo 3 settembre "per una analisi della situazione perché vogliamo spiegazioni, vogliamo sapere cosa respiriamo e cosa possiamo fare concretamente per risolvere le problematiche emerse. Il direttore dell’Arta, Francesco Chiavaroli, lo abbiamo incontrato durante un sopralluogo in occasione di uno degli incendi dei mesi scorsi. La preoccupazione per la salute e per l’aria che respiriamo è la prima preoccupazione di un sindaco, e gli atti che abbiamo prodotto dimostrano che Nuovo Agire, ha già preso in carico il problema. Io non mi arrendo e ho detto chiaramente ai miei concittadini che voglio monitorare questa situazione e sono pronta a farlo sempre".

"Come amministrazione comunale di Monteodorisio – ricorda anche il sindaco – ci siamo insediati da appena tre mesi e la prima preoccupazione che abbiamo avuto è stata quella del Civeta. Il controllo, gli incontri e le proposte sul Civeta sono state molteplici e la situazione è stata costantemente monitorata".