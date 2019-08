I Collage a Roccaspinalveti per la festa di Santa Filomena e Santa Liberata

Tutto pronto per il fine settimana di feste a Roccaspinalveti in onore di Santa Filomena e Santa Liberata. I due giorni di celebrazioni inizieranno venerdì 31 agosto con i fuochi d'apertura e il giro bandistico "Città di Furci". In serata, in piazza, ci sarà lo spettacolo musicale della band degli anni '70 I Collage. Il 1° settembre, invece, i fuochi pirotecnici serali e lo spettacolo de I Chimera.

Il programma degli eventi (a lato) è stato stilato da Pro Loco, Comitato Feste e Parrocchia di San Michele Arcangelo.