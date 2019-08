Della Penna: "Assente per motivi personali e di lavoro. Risponderò a tutto alla prima occasione"

"Anche se oggi non sono stato presente, alla prossima occasione utile risponderò a tutto senza nessun problema, perché non mi sono mai sottratto al confronto con nessuno". Carlo Della Penna getta acqua sul fuoco delle polemiche. È in corso la seduta del Consiglio comunale in cui si discute dell'annullamento del concerto di Jovanotti a Vasto. L'assessore non c'è e le opposizioni, che hanno presentato due documenti per sfiduciarlo, criticano fortemente la sua assenza.

Il titolare delle deleghe al Turismo e ai Grandi Eventi dell'amministrazione Menna, contattato da Zonalocale, risponde: "Impegni che avevo preso a luglio non mi permettevano di sapere che oggi ci sarebbe stato il Consiglio comunale. Tra l'altro, al presidente", Mauro Del Piano, "ho comunicato la mia assenza, in modo che lui potesse riferire alla conferenza dei capigruppo", precisa Della Penna, inviando a Zonalocale, tramite Whatsapp, la foto del biglietto Alitalia con data di prenotazione del 13 luglio per il volo Pescara-Milano di stamani.

"Il volo - dice l'assessore - è stato cancellato ieri notte e ho dovuto comprare il biglietto del treno" e invia, sempre attraverso Whatsapp, la foto dell'acquisto online del tagliando di viaggio per il Frecciabianca 8810 partito da Pescara Centrale alle 8,14 per arrivare a Milano alle 13,25. Dichiara di essere assente per "motivi personali e di lavoro" e aggiunge: "Come potevo sapere il 13 luglio che il 29 agosto ci sarebbe stato il Consiglio?".