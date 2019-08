Belli pronto a lasciare il comando della polizia locale di San Salvo

È durata poco più di un mese l'esperienza del comandante della polizia locale di San Salvo, Massimo Belli. Si avvia infatti alla conclusione il rapporto tra il capo dei vigili, vincitore del bando indetto dal Comune, e il corpo sansalvese.

Belli, originario della provincia di Frosinone, ha infatti la possibilità – avendo l'apposito concorso – di prendere servizio a Veroli, a poca distanza dalla sua residenza.

Contattato dalla redazione di zonalocale.it, Belli esprime soddisfazione per il breve periodo trascorso a San Salvo: "È ancora tutto in divenire, ma la ragione è esclusivamente questa, la possibilità di prendere servizio a 5 minuti da casa. In questo mese e mezzo mi sono trovato bene sia con l'amministrazione comunale che con la città che ringrazio per l'ospitalità. Proficuo il rapporto anche con i membri del corpo dei vigili urbani, abbiamo fatto cose positive soprattutto in materia di controlli su strada".