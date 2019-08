"Un cinghiale si è schiantato contro il taxi: danno e giornate di lavoro perse"

Ormai non trascorre giorno senza che i cinghiali che attraversano le strade del Vastese non provochino incidenti stradali.

A raccontare a Zonalocale lo spavento e i danni subiti è Patrizia Natale, 42 anni, tassista di Vasto: "È successo sabato sera. Ero in servizio, stavo andando a portare a casa un ragazzo che risiede a Carunchio quando, sulla strada che sale verso il paese, un cinghiale che stava ai margini della carreggiata è saltato sulla mia auto, una Nissan NV 200. Per fortuna, non ci siamo fatti niente, ma lo spavento è stato grande. E il danno è da 500 euro per il paraurti anteriore sfondato. Ci sono zone in cui ho paura a transitare, come a Punta Penna dove, ogni volta che passo, trovo gruppi di cinghiali nella rotatoria o a bordo strada. Col rischio di fare incidenti che compromettono il ricavo di un'estate di lavoro".

È diventata, ormai da alcuni anni, un'emergenza la presenza di cinghiali sulle strade del Vastese. Ieri la testimonianza di Frugolino Liberatore, ingegnere di 37 anni di Vasto finito al pronto soccorso dopo una caduta dalla moto causata da un ungulato [VIDEO].

Danni irreparabili anche alle campagne: vigneti depredati da branchi di cinghiali.