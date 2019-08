Tutti pronti per "I colori della solidarietà"

L’associazione Avis e Ricoclaun, in coopartecipazione con l’Amministrazione Comunale di Vasto e con Anbeca srl orientamento e formazione e Progetto Sprar Consorzio Matrix, insieme a tante associazioni, enti e artisti propongono l'evento per bambini e famiglie “I colori della Solidarietà ”, che si svolgerà sabato 31 agosto 2019, nel centro storico di Vasto.

Il programma è molto ricco di iniziative e di idee nuove che faranno passare una giornata diversa, all'insegna della creatività e dell'apprendimento di cose nuove ai bambini, ma anche ai loro genitori. Il centro di Vasto infatti sarà dedicato unicamente a una serie di percorsi, tutti diversi tra loro, con molte attività e giochi interessanti per i piccini e i loro accompagnatori. Un'iniziativa che oltre all'intrattenimento dei più piccoli vede un bello scenario di collaborazioni tra diverse associazioni ed enti di Vasto.



"Ci ha spinto il desiderio di diffondere le tematiche del sorriso, dello stare bene con sestessi e con gli altri, coinvolgendo varie associazioni, scuole, palestre, artisti e enti, nelle aree pedonali del centro di Vasto, con la realizzazione di spettacoli, laboratori e attività, centrate tutte sul divertimento dei bambini e delle famiglie", spiega la presidente dell'associazione Ricoclaun, Rosaria Spagnuolo.



Nell’area pedonale di Corso Italia, vicino agli ex palazzi scolastici, è previsto il percorso sensoriale. La Ricoclaun propone un percorso sensoriale tattile con 10 metri di vaschette piene di materiali vari, da sperimentare a piedi nudi. Negli alberi presenti nell’area saranno inseriti dei nastri colorati con piccole campanelle e all’ingresso dell’area pedonale degli ex palazzi scolastici, tra un albero e l'altro, sarà messa una maxi tenda fatta di nastri colorati. Sempre in quest’area sensoriale sono previsti i laboratori di manipolazione dell’argilla con la Creta Rossa di Giuseppe Buono (prenotazioni al 3495843336); Laboratorio di arte materica con Sara Quida (prenotazioni al 3488464116); Laboratorio di scrittura osca su argilla con la Parsifal, attività con Italia Nostra; laboratorio di suoni ancestrali per mamme e bambini con Martina Caserio (prenotazione 3297151166); Laboratorio con l’ass. Io, Mamma e papà; e Vasto Scienza con i laboratori “Riflessi di luce” (prenotazioni 3283812156).

Nella strada di Piazza Rossetti dall’angolo via Cavour a via Vittorio Veneto, ci sarà il divieto di transito, di sosta e parcheggio ed è previsto il percorso colore, con la street art che prevede la sistemazione sul pavimento della strada, a cura di Ricoclaun, di uno speciale telo di plastica, per un totale di 42 m lunghezza x 6m di larghezza, che sarà colorato a tempera dai bambini. All’ingresso di Piazza Rossetti sarà predisposto il laboratorio “Color city”, sempre da Ricoclaun. Sarà sistemato un box di compensato 1,70 m di altezza x 4m di larghezza, a cui sarà incollato un disegno a bianco e nero lungo 16 m che rappresenta la città di Vasto che i bambini potranno colorare a tempera.



A Piazza Rossetti ci sarà il percorso associazioni, con la presenza di vari stand di associazioni ed enti che proporranno laboratori o spiegheranno le attività che svolgono. Saranno presenti: l’Associazione Odv Ricoclaun; Anbeca che proporrà dalle 17 alle 21 le attività di trucco artistico per tutte le età, dalle 21 alle 23 ci sarà la dimostrazione acconciatura moda; Consorzio Matrix che proporrà una mostra fotografica e “Diamo voce alle emozioni” laboratori espressivi ed artistici; Ass. AVI Alzhaimer Vasto; l’Ass. Movimento per la vita; l’Associazione Maurizio Salvatore onlus di Tufillo e il laboratorio "Giochi emotivi in scena, relazione genitori e figli"con Fabio Cieri (prenotazioni 3200568110).



Sempre a Piazza Rossetti, dal lato della Chiesa dell’Addolorata sono previsti una serie di spettacoli sul palco dalle 17 alle 24 con cantanti, scuole di ballo, attori, musicisti locali. Ci sarà un quiz per bambini dalle 17 alle 18 su Piazza Rossetti con la Ricoclaun, a seguire ci sarà una breve conferenza sul volontariato con la Ricoclaun, Avis, Admo, Matrix, poilo spettacolo teatrale dell’Allegra Brigata, i balli di gruppo di Dance Passion, un momento di teatro laboratorio con Fabio Cieri, lo spettacolo di Yoga Up con Serena Cirone, balli africani con Matrix, lo spettacolo del Mago Awax, la Corale Warm Up, la voce di Michael Zappitelli, la musica napoletana di Anna Maione, e per concludere la musica di Agnosia di Michele Bellano.



Sulla strada adiacente al Castello Caldoresco, sempre su Piazza Rossetti, ci sarà il percorso salute con gli stand dell’Avis, dell’Admo, del Centro Antidiabetico, e l’ass. Emily.



Sempre a Piazza Rossetti, nella zona adiacente ai negozi fino alla Torre di Bassano e a Via Cavour ci sarà il Percorso dello Sport con la presenza di attività del Judo con Aniello Vastola; della Palestra Pegaso; del Milan Club Vasto dalle 20:45, di Asd Amorosi Volley con Giorgio Amorosi dalle 17 alle 19:30; dello Yoga Up con Serena Cirone; di Change Kids con Barbara D’Annunzio e Alice Quadu (prenotazioni 3493952152).



Nella zona di Piazza Diomede e Corso De Parma ci sarà il percorso creatività con vari laboratori per bambini. Ci saranno i laboratori di Barchette origami con Gabriella Galante (prenotazioni al 3402759975); laboratori creativi con Anna, Lidia e Lina Laboratorio artisticopedagogico in inglese "HeArt": Esplosione di colori. La maestra Vittoria e teacher Jaklina vi accompagneranno nella scoperta dei colori attraverso la tecnica del Dripping, utilizzata da Pollock. Organizzato da Piece of Cake-English is Fun!(Prenotazioni 3486561371); Laboratori con il feltro con Paola (prenotazioni al 3929220407); tante attività per bambini con la Chiesa Evangelica Galed; Laboratorio con la Scuola Infanzia Paritaria Parrocchiale di Cupello “Atelier Munari” Costruzione di un libro tattile. Metodologia: Aiutami a fare da solo; laboratorio“il mondo magico delle spezie” con la Farmacia Pietrocola (per prenotazioni 3889378651) e il laboratorio "I colori delle emozioni, attività pittorica sull’arte astratta e sull’uso di colori e forme per esprimere sentimenti partendo dall’osservazione di opere figurative", Museo D’Avalos ore 18:30 (prenotazioni 3343407240).



A Corso de Parma all’altezza di Fiorella Rubino, ci sarà il percorso dei giochi antichi, proposta dalla Ricoclaun con la corsa con i sacchi, tiro alla fune, corsa con il cerchio e la classica campana disegnata con il gesso colorato.







A piazza Barbacani, a Piazza Diomede e a Corso Italia ci sarà il percorso legato alla lettura, organizzato dalle tre librerie presenti: Nuova Libreria, Pensieri Belli e Universal, che leggeranno ad orari diversi delle storie per bambini. Tre percorsi letture: ore 18:30 alla Cartoleria Universal (prenotazione 0873 367679); alle 19:30 presso la libreria Pensieri Belli (prenotazioni 0873 568717); e alle 20:30 presso la Nuova Libreria (prenotazioni presso la Nuova Libreria).



Tante attività, tanti laboratori, tanti spettacoli per incrementare la condivisione di associazioni, attività ed enti diversi, creando divertimento, momenti ludici e creativi, ma anche momenti in cui si condividono esperienze, si acquisiscono risorse, si creano emozioni.



"Ciò che si conquista con un sorriso, rimane per sempre." Gandhi.