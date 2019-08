Secondo furto in via Ciccarone: ladri rubano la cassa con dentro pochi soldi

Le indagini sono partite dalle immagini della videosorveglianza. Indagano i carabinieri per risalire ai responsabili del furto di stanotte a Shopping casa, in via Ciccarone, a Vasto.

I ladri hanno forzato la porta d'ingresso e, una volta entrati, hanno arraffato il registratore di cassa e sono fuggiti.

Sul furto indagano i carabinieri della Compagnia di Vasto, agli ordini del maggiore Amedeo Consales. "Abbiamo acquisito le immagini della videosorveglianza dell'esercizio commerciale", spiega l'ufficiale. "I malviventi hanno rubato una esigua somma di denaro". I militari cercano di identificare e rintracciare le tre persone che hanno messo a segno il raid.

Due notti fa, un analogo furto era stato mezzo a segno, sempre in via Ciccarone, ad Art Fruit, il negozio di Dino Cieri, maestro dell'intaglio artistico di vegetali [LEGGI].