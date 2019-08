Caso Jova Beach Party la battaglia si sposta domani in Consiglio comunale

Il caso Jova Beach Party, l'affidamento in gestione dei campi sportivi del Parco Muro delle Lame, le nuove case popolari di Vasto Marina e l'acquisto dell'area in cui spostare il canile di Vallone Maltempo, dove va bonificata la vicina ex discarica comunale. Sono le questioni principali di cui discuterà domani il Consiglio comunale di Vasto.

Il presidente, Mauro Del Piano, ha fissato per le 9 la seduta di seconda convocazione.

L'ordine del giorno - Questi i punti di cui si dibatterà:

1) Interrogazioni ed Interpellanze

- Interpellanza presentata il 29.07.2019, n. 44421 di prot., dai consiglieri comunali Dina Nirvana Carinci e Marco Gallo avente in oggetto

“Riconoscimento di debiti fuori bilancio ai sensi dell’art 194, comma 1, lett. a) , d.lgs. 267/2000”;

- Interpellanza presentata il 30.07.2019, n. 44763 di prot., dai consiglieri comunali Davide D’Alessandro e Alessandra Cappa avente in oggetto “Comandante Polizia Locale”.

2) Modifica dei parametri urbanistico - edilizi di cui alla deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 22.03.2006 con cui veniva ratificato l’Accordo di programma del 9.03.2006 intercorso tra il Comune di Vasto e il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti avente ad oggetto il Piano

di Recupero Urbano (PRU) di Vasto Marina.

3) Bonifica e messa in sicurezza permanente ex discarica località Vallone Maltempo. Acquisto area in cui ricollocare il Canile rifugio.

4) Atto di indirizzo per l’affidamento della gestione esterna in concessione a terzi dell’impianto sportivo denominato “Parco Muro delle Lame” ubicato in località “La Frana”.

5) Proposta di deliberazione ad oggetto: “Turismo e grandi eventi” presentata dai Consiglieri Comunali Alessandro D’Elisa e altri - prot. 48993 del 23.08.2019;

6) Proposta di deliberazione ad oggetto: “Annullamento grande concerto Jova Beach Party” presentata dai Consiglieri Comunali Alessandra Cappa e Davide D’Alessandro - prot. 49036 del 23.08.2019.

