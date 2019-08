"Ero in moto, sono stato travolto da un cinghiale"

Frugolino Liberatore, 37 anni, ingegnere di Vasto, se l'è vista brutta. Lunedì sera stava percorrendo in moto via Anghella, la stradina che collega via Santa Lucia con la provinciale Istonia consentendo di bypassare il traffico di corso Mazzini e piazza Verdi. All'improvviso, un cinghiale ha attraversato la strada velocemente. Poi un secondo, che gli ha travolto la moto. Il professionista vastese, in un attimo, si è ritrovato a terra. Soccorso da alcuni automobilisti e dal 118, è stato trasportato all'ospedale San Pio da Pietrelcina di Vasto. Se l'è cavata con contusioni agli arti e all'anca.

In questo video, Liberatore racconta la brutta esperienza vissuta: