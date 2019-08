Ci ha lasciati a soli 34 anni Simona Altieri, "Solare e generosa"

Alle prime ore del mattino, ci ha lasciato Simona Altieri, di soli 34 anni, dopo aver combattuto con tutte le sue forze con un brutto male.

Laureata in scienze dell'educazione e Pedagogia è stata per oltre dieci anni al fianco e partecipe della vita dell'Anffas Vasto e di ogni famiglia, lasciando ricordi indelebili in chiunque l'abbia conosciuta. Solare e generosa, era parte di altre realtà di volontariato, come le comunità parrocchiali e per questo conosciuta in città.

La camera ardente sarà allestita questa mattina nella Chiesa Santa Maria del Carmine a Vasto e domani alle ore 16 ci sarà la messa funebre alla Cattedrale di San Giuseppe per l'ultimo saluto a Simona.

La presidente Anffas Paola Mucciconi, i ragazzi,le famiglie e i volontari si stringono alla famiglia Altieri in un grande abbraccio, ringraziando il Signore per aver incontrato nel proprio cammino un angelo che ha sempre dato in modo inesauribile.

Anffas onlus Vasto