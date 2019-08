"L’Altra Vasto di notte": turisti australiani alla camminata nella città antica sotto le stelle

"Più di 50 partecipanti, molti turisti, tra cui alcuni provenienti dall'Australia". Gianluca Casciato, presidente dell'associazione Madrecultura, traccia il bilancio del nuovo appuntamento con L'Altra Vasto di notte, la passeggiata negli angoli più nascosti della città antica organizzata insieme all'associazione Vigili del fuoco in congedo, presieduta da Antonio Ottaviano.

"Ancora una volta - commenta Casciato - grande riscontro per questa nostra iniziativa. Queste passeggiate hanno lo scopo di valorizzare la cultura del territorio e servire anche da attrattore turistico. Questo non significa traformare il patrimonio culturale della nostra città in un parco divertimento, ma deve significare armonizzare in maniera perfetta la parte educativa con quella economico-sociale. Investire nella cultura è la sfida di oggi per un futuro migliore. Grazie ad Ottaviano, ai partecipanti e ai volontari che hanno permesso la riuscita di questa camminata".