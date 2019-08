Sporcizia post falò e polemiche, Le Vele: "Siamo solo ospiti a tempo su questa sabbia"

"Siamo solo ospiti a scadenza su questa spiaggia". Lo scrive l'associazione sportiva dilettantistica Le Vele sul suo profilo Facebook dopo aver pubblicato, il 24 agosto, le foto dei rifiuti lasciati in spiaggia al termine della Notte dei falò e i conseguenti commenti e polemiche.

"L'Asd Le Vele - scrive il sodalizio sulla sua pagina ufficiale - è un'associazione nata da un gruppo di amanti del mare e della spiaggia che non è di Vasto... ma del mondo... coloriamo il mare con le nostre vele da tre anni... accogliamo tutti coloro che vogliano avvicinarsi agli sport acquatici e al rispetto della natura. Il post sulla sporcizia della spiaggia, che è stato così condiviso e rimbalzato sulle testate online, in realtà ci ha dimostrato ancora una volta di più che il mondo è popolato da persone che adorano parlarte, giudicare, dare consigli, contestare... non non giudichiamo... continueremo a fare ciò che ci rende liberi e felici, sorridendo a chiunque voglia venire da noi, perché noi, tutti noi, siamo solo ospiti a scadenza su questa sabbia. Peace and love".