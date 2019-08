Scia di fuoco nel Vastese: molti incendi in pochi giorni, il sospetto del dolo

San Salvo, Dogliola, Casalbordino, Vasto. Una serie di roghi in pochi giorni. Gli interrogativi sulle cause, al momento, restano renza risposta. Difficile pensare che siano stati tutti incendi accidentali. Ad ogni episodio, si insinua il dubbio del dolo. Soprattutto nei casi in cui, come a Dogliola e in contrada San Lorenzo a Vasto, le immagini testimoniano la presenza di più focolai.

Ecco il video all'alto, girato dalla RG Droni, dell'incendio di stanotte in contrada San Lorenzo e dell'area bruciata visibile stamattina. Si nota la vicinanza di alcune abitazioni. Con quattro ore di lavoro, i vigili del fuoco sono riusciti a evitare che le fiamme raggiungessero le case.