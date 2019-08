Richieste di donazioni in piazza, indagano i carabinieri

Erano in tre. Andavano in giro per il centro storico di Vasto, fermando i passanti per chiedere soldi. Una donazione per persone con disabilità. Alcuni cittadini hanno messo mano al portafoglio e lasciato loro una piccola somma.

Altri, invece, si sono insospettiti di fronte alle richieste di denaro fatte, nello scorso weekend, da tre giovani nella città antica durante il passeggio del tardo pomeriggio.

Alcuni cittadini hanno segnalato il fatto alla polizia locale e ai carabinieri.

I militari della Compagnia di Vasto hanno avviato le indagini per acquisire informazioni su queste persone, verificare se si trovino ancora in zona e se la loro attività di raccolta fondi sia regolare.

Episodi analoghi sono accaduti, nel 2019, in diverse: Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna, Toscana e Lazio, dove le forze dell'ordine hanno scoperto numerose truffe ai danni degli ignari donatori.